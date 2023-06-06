香港金牛籃球隊正式成立　梁兆華楊睿騏等5名港將加盟

近月盛傳將有一支香港球隊進軍職業聯賽，謎底終於揭開！香港金牛籃球隊周二（6日)宣布正式成立，並以香港作為主場。球員方面落實加盟的包括香港代表隊成員梁兆華、楊睿騏及許烜行，此外還有青年球員范浩雲、張峰碩等。

這支職業籃球隊將以提升香港籃球水平、推動體育專業化及產業化為目標，球隊結合香港以及世界各地的球員、教練精銳。球隊董事錢濤表示：「金牛隊將會肩負推動香港籃球發展的使命，積極推動青訓工作，為香港培育籃壇接班人。此外，更會創造多元籃球產業，為社會創造就業機會，組織不同社區活動凝聚市民，參與公益活動回饋社會。 」

儘管球隊未有提到會參加那個聯賽，但據國內傳媒及圈內消息指出，金牛將出戰全國男子籃球聯賽（The Men's National Basketball League），簡稱NBL，首場比賽於七月初舉行，主場迎戰NBL球隊。目前，香港金牛隊已率先簽下5名本地球員，其中包括：港隊主力控衛楊睿騏、小前鋒梁兆華及控衛許烜行；此外，還有兩位青年球員范浩雲、張峰碩。球隊的詳細陣容將於6月中公布。

年僅29歲、身高1米91的梁兆華司職小前鋒，16歲正式接觸籃球，視已故NBA巨星高比拜仁為偶像，2015年為香港甲一班霸南華上陣，同年即贏得高級組銀牌錦標，2017年賽季更協助球隊以全勝姿態橫掃本地聯賽各項冠軍。作為中國香港代表隊主力之一的梁兆華，2018年征戰印尼雅加達亞運會，當中對日本一仗攻入全場最高的35分，表現亮麗。

至於24歲的楊睿騏身高1米81，司職控球後衛，受父親薰陶自小立志當籃球員，早於2014年東方仍為甲二球隊時投效，其後他曾赴美留學，2017年回歸東方，協助球隊於2017及2018年先後贏得ABL及甲一聯賽總冠軍。去年楊睿騏離巢轉投香港金牛隊，冀尋求突破，延續自己的職業夢，他與梁兆華的加盟，勢必令金牛如虎添翼。

26歲的許烜行，司職控球後衛，善於外圍投射、入切上籃。在大學時期，作為浸會大學籃球隊隊長的他，曾帶領球隊打進大專盃決賽。去年他更首次入選中國香港代表隊，出戰2025亞洲盃外圍賽預賽。成為一名職業球員一直是許烜行的夢想，但奈何在香港缺乏機會，過去他只能在當一名全職教師的同時，利用晚上工餘時間訓練及效力甲一籃球隊永倫。

至於兩位年青球員范浩雲及張峰碩，現均就讀於香港浸會大學，今年帶領院校取得大專盃第4名。范浩雲在中學時期就讀英華書院，是該支學界勁旅的隊長。2021年他曾選選代表香港出戰中華人民共和國第十四屆學生運動會，在2021-2022年度全港中學校際三人籃球馬拉松賽事更被選為最佳籃球員。張峰碩曾擔任林大輝中學籃球隊隊長，是金牛隊小前鋒梁兆華的學生，他視教練「兆華」為自己的奮鬥目標。