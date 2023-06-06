王欣瑜拍謝淑薇闖女雙8強　創個人最佳成績

中國小花王欣瑜與中華台北的謝淑薇，在法網女雙繼續擦出火花，二人携手擊敗5號種子的美荷組合，躋身女雙8強，王欣瑜創下個人在大滿貫的最佳戰績。

王欣瑜與謝淑薇與美國的Desirae Krawczyk及荷蘭的Demi Schuurs打得激烈，首盤更要刁時才能分出勝負，最終海峽組合以7比6(8比6)、6比4獲勝，篤定8強席位，這是王欣瑜生涯首個大滿貫雙打8強，而謝淑薇則迎來個人第4次在法網女雙８強。

至於女單方面，世界「一姐」施華德收到對手的退賽禮，取得8強資格，向衛冕路進發；而烏克蘭名將絲維杜蓮娜日前擊敗Daria Kasatkina闖８強後，感觸落淚，這是她「升呢」做母親後首闖大滿貫半準決賽；曾經高居世界第3的絲維杜蓮娜去年10月為法國名將蒙菲斯誕下孩子。她於８強將面對世界第2的莎芭蘭嘉。

女單８強產生，對戰如下:

1施華德(波蘭) 對 6歌芙 (美國)

14瑪亞 (巴西) 對 7積芭 (突尼斯)

梅卓娃(捷克) 對 柏妮卓高娃

絲維杜蓮娜(烏克蘭) 對 2莎芭蘭嘉