香港隊　再獲安帥徵召　梁興傑望爭入決選

備戰6月國際賽期的香港足球代表隊，周二（6日）繼續於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行操練，其中港隊U22球員曾以行就加入大港腳訓練中，主教練莊恩安達臣解釋是訓練需要，並交代保羅及陳晉一等陣中傷兵的情況。至於再獲安帥徵召的梁興傑，就希望把握今次機會，爭取相隔兩年後重返港隊決選名單。

進入第二日操練港隊大軍仍未齊腳，除了一眾於內地聯賽效力的球員未歸隊外，有份入選初選的羅素、陳晉一，以及昨日訓練中受傷的保羅，是日都沒有現身參與訓練，至於曾以行就由港隊U22被抽調與大港腳一齊訓練，以應付訓練中後防人腳不足的情況，安帥表示未有計畫安排更多U隊成員加入，並提到稍後才決定黃皓雋及余在言等年輕球員，6月國際賽期會隨大港腳還是港隊U22出戰。此外，安帥承認仍有傷在身的陳晉一，將難以參與6月港隊賽事，至於保羅的情況不容樂觀，但指出現時仍有葉鴻輝、梁興傑及謝家榮3位門將在陣，足以應付接下來的比賽。

今次港隊初選名單榜上有名的門將梁興傑，過去1季隨標準流浪取得聯賽第3名，表現有目共睹，「09」就對獲安帥賞識感開心：「流浪下半季表現幾好，自己都有穩定發揮，同埋唔少關鍵撲救，教練有留意到我喺聯賽嘅表現，揀到我入到初選名單已經好開心。」「09」2021年曾隨港隊遠赴巴林出戰世盃外圍賽，他表示期待能夠重返決選大軍：「都隔咗兩年，希望今次可以重返決選。」