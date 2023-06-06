曼城首奪歐聯唔容易　改制30年僅3支新王

曼城繼2021年之後，第2次打入歐聯決賽，備受睇好可以擊敗國際米蘭，首奪呢項大賽冠軍。不過翻查紀錄，「藍月亮」要圓夢並非易事，因為連同歐冠盃(歐聯前身)冠軍得主在內，賽事自1992/93年球季改制之後，僅出現3支球隊首奪冠軍，可見萬事起頭難。

歐冠盃由1992/93年球季開始變身歐聯，該屆立即由馬賽首次封王，其後1996/97年度「新王」係多蒙特，之後要等到2011/12年先至再有球隊首次成為歐聯新王者，就係車路士。

睇番過去10屆歐聯得主以往都有贏過歐冠盃或者歐聯冠軍，包括拜仁慕尼黑、皇馬、巴塞隆拿、利物浦、車路士，期間皇馬5次奪冠，要打破冠軍小圈子，並非易事。

曼城領隊哥迪奧拿應該最感同身受，2021年決賽曼城對車路士，開波前「藍月亮」同樣被睇高一線，但最終輸0比1。

至於國際米蘭史上有3次奪冠經驗，最近1次係2010年，到底今屆歐聯決賽會繼續由舊力量支配，亦或新勢力改寫歷史，大家拭目以待。