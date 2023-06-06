港超聯　「光Sir」：會認真看待年青球員

自2022年離開梅州客家後，回流的楊正光便加入了傑志青訓教練團，出任「藍鳥」U16的主教練，與昔日體院師兄弟「細榮」梁志榮並肩作戰。這位新任冠忠南區主帥坦言，經歷傑志青訓工作的年半後，令他變得十分抗拒「菁英盃專員」這個標籤。

出任傑志青訓教練這段期間，讓「光Sir」勾起不少回憶，他說：「成個青訓系統嚟講，傑志嘅配套係非常齊全嘅，唔只球場上嘅訓練，場外嘅健身、醫療、復康、營養同飲食都照顧周到，感覺就好似當年我哋喺體院嗰陣咁，球員可以專心去練波。喺咁樣環境下栽培嘅球員，就算潛質相同，發揮出嚟嘅水準都會高啲。」

除本身負責的U16外，「光Sir」亦有到「藍鳥」其他梯隊的訓練和比賽幫手，他認為香港青少年球員的水準，無疑有點參差，當中卻不乏潛質無限的新星：「不過，潛質無限不一定前途無限！港超球隊有無足夠嘅空間畀佢哋上一隊？球員點揀升學定踢職業？球員嘅父母點樣諗？3方面都成為咗關鍵。所以今次嚟到冠忠南區，我會特別留意幾位年青球員，佢哋能夠符合晒上面3個條件而出現喺大軍名單，我就會一視同仁，以佢哋能力同表現，去決定佢哋喺隊中嘅角色，唔會因為佢哋係U22，就淨係喺『菁英盃』見到佢哋，若果係咁就會標籤咗佢哋係『菁英盃專員』，我幾抗拒見到呢個情況發生。」他補充謂冠忠南區剛季除了門將伍瑋謙，陳傲軒都證明了具能力在一隊立足，期望新一季會有更多年青球員，可以委予重任。

最後，「光Sir」表示希望借機會向在傑志共事過的每一位職員和教練道謝，特別是年半前讓他有機會重投母會效力的會長伍健。「多謝咁多位，呢年半我做得好開心，青訓工作畀到我好大滿足感，但再次執教港超球隊嘅機會難逢，亦一直係我嘅心願，多謝『Ken哥』(即傑志會長伍健)成全。」