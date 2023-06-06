GT歐洲賽法國站　許建德克服不利形勢奪季席

GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽（GT World Challenge Europe Endurance Cup）第二回合，在保羅里卡德賽道（Circuit Paul Ricard）舉行的法國站比賽。香港車手許建德（Jonathan）憑著出色發揮，與兩名隊友Chris Froggatt和Eddie Cheever III一同帶領93號的Sky Tempesta Racing麥拿侖720S GT3 Evo賽車，成功收復排位賽的失利。他們從最後一位起步，卻能逐步提升名次到前列位置，並奪得頒獎台最後一席獲得銅盃季軍。這三人組合在6小時的比賽上竭盡全力的表現，讓他們克服不利的形勢，並獲得寶貴的錦標賽積分。他們目前排位積分榜次席，保持爭逐年度錦標希望。

許建德賽前帶著希望從香港遠渡至法國南部，冀重溫2021年賽季於此站奪冠的美夢。他對這5.77公里長的保羅里卡德賽道非常熟悉，加上個人的充足準備工作，使他在官方的銅盃車手測試時成功造出全場第2快的圈速。可惜戰車在星期六的排位賽上被後車所撞，令93號帶有幻彩車花的麥拿侖戰車損毀不輕。這令Jonathan及其隊友未能造出有效的排位時間，他們在正賽上只能排在最後一位起步。這不利形勢對車隊而言，無疑是個重大打擊，因為要在6小時的比賽上追回前列爭取名次似乎並不可能。

正賽排在第57位起步的他們已經沒有退路，車隊為此定下一個具侵略性的比賽策略，由Eddie Cheever III負責起步的第一棒。儘管修復後的戰車速度未算是最理想，但這位意大利車手展示強大的爭勝決心，從起步至完成開首第1個小時的比賽內已將全場名次提升25位。第二棒由Jonathan接力，這時他們在18部銅盃賽車內排在第8位。許建德後接連造出穩定的圈速，保持車隊守在可爭勝的位置，在他交棒給隊友Chris Froggatt之前打下爭勝基礎。

戰車由英國車手Chris Froggatt接力後，天色開始變暗，車頭燈亮起，比賽進入後半的夜間時段。此時許建德再次接力，從隊友手中接過戰車再次上場比賽，當時他們已排在銅盃第7位，全場第25位。這名港將在接著的一小時比賽內，都在不斷尋找可向前進攻的機會，並成功超前一個位置到第6位。車隊亦在每次戰車進入維修站時，完美的執行每次加油，更換輪胎或車手的程序，避免出現任何不必要的時間損失，讓戰車保持爭逐頒獎台的位置。當Chris Froggatt完成他的第二次接力後，93號的Sky Tempesta Racing戰車已排在銅盃第4位，頒獎台在望。

比賽最後一棒由Eddie Cheever III負責，他與前車有一段不少的距離，但背負著整支車隊希望的他渴望為Jonathan及車隊完成一場史詩式逆轉。他在漆黑的作賽環境下，保持如白晝一樣的出色發揮，在不利的情況下成功追回一席季軍完成比賽。

受益於隊內三名車手與工程師及機械師的通力合作，他們成功收獲今個賽季第2次三甲席位。他們最終以全場第18名完賽，總共超越了39部賽車，這樣的結果令人更為印象深刻。這三人組合此場收獲19分，目前排在銅盃車手積分榜第2位，在年度錦標爭奪戰上保持著爭標希望。此法國站一戰大大的增強整支車隊的信心，為他們在數週後出戰年度大賽的比利時斯帕24小時耐力賽打下強心針。