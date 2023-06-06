小組4戰贏晒　紐維爾受讓抵捧

周三(7日)早上有南美球會盃E組第4輪賽事，山度士主場迎戰紐維爾舊生。山度士現時排第3，為爭出線必須搶分，不過今場對手係小組4戰全勝排榜首嘅紐維爾舊生，機會渺茫，紐維爾舊生最少有附加賽資格，今仗贏波更可鎖定16強席位，而且對方焗攻之下大可睇定嚟食，可看高一線，讓球客勝值得捧場。（周三早上8時30分開賽）

巴甲球隊山度士近況低迷，近6仗法定時間4和2負，前仗巴西盃互射12碼輸畀巴希亞出局，士氣唔慌好。佢哋喺南球盃明顯交行貨，4仗僅得1勝1和得4分排第3，仲有機會同手執7分嘅奧達斯爭奪小組次名附加賽席位，但形勢上今仗必須擊敗實力最強嘅紐維爾舊生先有得傾，為贏波焗住搶攻，但今場有中堅祖昆軒歷基停賽，情況唔樂觀。

阿甲球隊紐維爾舊生由前曼聯守將軒斯執教，今季阿甲排11位，近期集中火力踢南球盃，小組4戰全勝，當中3場保持不失球，包括主場贏山度士1比0，睇走勢有權雙殺對手。佢哋近況唔錯，近3仗2勝1和，近兩戰更保持不失球，今場讓球客勝有計。