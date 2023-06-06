迪格蘭賴斯告別戰？拜仁要截阿仙奴胡

韋斯咸將於周四(8日)凌晨歐協聯決賽出戰費倫天拿，今仗可能成為「錘仔幫」中場迪格蘭賴斯嘅告別戰，除咗盛傳阿仙奴計劃今夏收購呢位24歲英格蘭國腳之外，德甲霸班拜仁慕尼黑近日亦加入爭奪，誓要截兵工廠胡。

根據《天空體育》爆料，拜仁慕尼黑教練杜曹擔任車路士領隊期間，已經非常欣賞迪格蘭賴斯，佢今夏組軍工作，第一件事就向會方推薦呢位防守中場。據悉杜曹已私下致電迪格蘭賴斯，向佢介紹拜仁未來發展大計，認為賴斯加盟拜仁，可以取得更大事業成就。

韋斯咸曾經向迪格蘭賴斯開出20萬鎊(約195萬港元)周薪續約，但已被佢拒絕，所以會方已為出售迪格蘭賴斯做準備，包括要求1億鎊(約9.76億港元)轉會費，當今球壇願意為1位球員支付呢筆巨額金錢嘅球會並唔多，潛在買家不外乎阿仙奴、車路士、曼聯、拜仁慕尼黑。

至於最終花落誰家，除咗轉會費之外，亦要睇迪格蘭賴斯意願，佢比較傾向轉投阿仙奴，杜曹夠唔夠牙力說服佢改變主意，大家拭目以待。