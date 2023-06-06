6●13！新波膽賽果　刀仔客佳品

球壇愈嚟愈多「超級球隊」，好似曼城、利物浦、拜仁、荷甲三雄、葡超Big 4、巴黎聖日耳門等等，吓吓都大炒，但齋W太熱，想以小博大玩吓「其他」波膽，有時賠率又唔太吸引，堅搞到唔少捧場客卻步…

嚟緊唔使愁喇，足智彩宣布，下周二（6月13日）將會推出兩個新波膽賽果，分別係「主其他(客零入球) 」及「客其他(主零入球) 」，即係從依家嘅「主其他」及「客其他」賽果入面，抽取主隊及客隊不失球嘅大勝賽果（即係6:0、7:0、0:6及0:7等等），大家玩嘅時候，就有更多選擇啦！

簡單啲講，比如今年3月6日雙紅會，利物浦大勝曼聯7:0，呢場波大家記得喇啩，以現有波膽及新波膽嚟比較，就會有以下分別：

現有波膽選擇：主其他（40倍）

新波膽選擇：主其他(客零入球)（200倍）

如果有朋友咁有眼光，睇死曼聯連蛋都破唔到的話，買中呢個200倍組合就真係Fat Fat喇，由於基數較大，到時去到咁上下、玩少少套戥亦得，絕對啱晒鍾意刀仔鋸大樹嘅朋友！