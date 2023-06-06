「紫百合」狂野風暴　壟斷3大進攻數據榜

費倫天拿前鋒艾科亞今屆歐協聯已入7球。(Getty Images)

費倫天拿今屆歐協聯大踢進攻足球，勇闖決賽，已累積攻入36球，屬各隊之冠，比決賽對手韋斯咸多9球，「紫百合」球員更加壟斷3大進攻數據榜，排射手榜、助攻榜，射門中目標榜第1位，實在非常跨張。

今屆歐協聯射手榜，費倫天拿前鋒艾科亞以7球同巴素利前鋒安度尼並列榜首，換言之，艾科亞只要決賽再入1球，就好大機會獨享神射手殊榮，佢最大競爭者係隊友盧卡祖域、韋斯咸前鋒米查利安東尼奧，2人同樣有6球進帳。

費倫天拿前鋒基斯甸高亞美、左閘基斯坦奴比拉基同樣以5次助攻，並列助攻榜榜首，由於韋斯咸最多助攻球員查洛保雲僅有2次助攻，今屆歐協聯「助攻王」殊榮基本上已成費倫球員囊中之物。

至於射門中目標榜第1位係費倫前鋒尼高拉斯干沙利斯，有16次射門中目標，隊友盧卡祖域、艾科亞分別以15次、13次緊隨其後，可見「紫百合」鋒線球員射門欲十足，並且射中次數極多，韋斯咸無論派出法比安斯基或者艾路拿把關，相信都會好「頻撲」。