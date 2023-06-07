曼聯再捲家暴醜聞　前女友告安東尼4度施襲

繼格連活特上年捲入傷人、強姦等官司後，再有曼聯球星陷入家暴醜聞。據巴西《環球體育》報道，巴西國腳安東尼馬菲奧斯，近日被前女友指控喺過去1年間多次虐，女方更向警察提供相片、訊息等證據，並且要求驗傷同警方保護，安東尼同曼聯仍未就事件作出回應。

據《環球體育》報道，23歲嘅巴西模特兒Gabriela Cavallin周一(5日)向聖保羅警署報案，指過去1年被前男友安東尼多次襲擊、傷害身體同恐嚇。控方指首次襲擊係喺2022年7月聖保羅一間夜度內發生；第2次係2023年1月，當時女方被安東尼襲擊後，需要去醫院做手術。

另外2次襲擊就發生喺英格蘭，其中一次女方被安東尼打爆嘅玻璃整傷手指，警方報告入面亦包含佢當時受傷嘅圖片。除襲擊行動之外，Cavallin亦指今年5月20日，即安東尼代表曼聯作客般尼茅夫當日，安東尼曾喺電話恐嚇要將女方殺死。

Cavallin表示佢同安東尼自5月28日後再冇任何聯絡，佢報警後已要求警方提供「緊急保護」，並且要去醫院進行驗傷。23歲嘅安東尼上年9月由阿積士加盟曼聯，今季為曼聯喺各項賽事上陣44場入8球，上年底亦有份代表巴西國家隊出戰世盃決賽周。