中國桌球手假波案有判決　重罰梁文博李行

世界桌球聯會周三凌晨官宣對中國球員打假波作出處罰結果，梁文博及李行判以終身禁賽，而顏丙濤則禁賽5年，曾被視為中國桌球新希望的趙心童則因提前認罪，減刑判禁賽1年零８個月，明年9月可解禁。

WPBSA主席費格遜在聲明中表示:「這是一件非常復雜的案件，看到一班年輕的天才球員因兩名資深球員的施壓而違反WPBSA的行為規條，實在感到痛心；這種行為完全不能接受，因而他們被判以終身禁賽，禁止在任何方式參加公認桌球比賽。」

10位涉及打假波的中國球員中，始作俑者梁文博與涉案情節較重的李行被判終身停賽，而其餘8人的禁賽令由20個月到5年零4個月不等，當中曾奪2021年大師賽冠軍的顏丙濤，則被判禁賽5年，禁賽期至2027年12月，屆時能否再重拾水準實在難料；而前全英賽冠軍兼在眾人中世界排名最高的趙心童則是當中判罰最輕的一人，明年9月將可解禁，他與部份00後的球手仍有機會可再殺入職業賽場。

費格遜在聲明中續稱:「那些試圖破壞體育運動的人，一直試圖以新方法來逃脫我們的監控程序，這結果必須當作一個教訓。」自2022年10月27日的英格蘭公開賽期間，梁文博遭臨時禁賽開始，至2023年1月3日趙心童與張健康因涉嫌操縱比賽被禁賽，前後共10位中國球手捲入醜聞，這是中國桌球史最恥辱的一幕。

10位涉打假波的中國球員被判罰結果如下；

1,梁文博，終身禁賽兼支付43000鎊

2,李 行，終身禁賽兼支付43000鎊

3,魯 寧，禁賽8年，因提前認罪減為5年4個月，至2028年4月6日;兼支付7500鎊

4,顏丙濤，禁賽7年6個月，因提前認罪減為５年，至2027年12月11日;兼支付7500鎊

5,趙心童，禁賽2年6個月，因提前認罪減為1年零８個月，直至2024年9月1日;兼支付7500鎊

6,趙劍波，禁賽3年6個月，因提前認罪減為2年4個月，直至2025年4月7日；兼支付7500鎊

7,常冰玉，禁賽3年，提前認罪減為2年，至2024年12月7日;兼支付7500鎊

8,白朗寧，禁賽4年，提前認罪減為2年8個月，直至2025年8月6日;兼支付7500鎊

9,陳子凡，禁賽7年6個月，因提前認罪減為５年，至2027年12月20日；兼支付7500鎊

10,張健康，禁賽4年5個月，因提前認罪減為2年零11個月，至2025年12月1日;兼支時7500鎊