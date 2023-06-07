趙心童道歉：失去的才知道珍惜

世界職業桌球總會對中國10位涉打假波球手作出判罰後，當中判罰最輕及在眾人中世界排名最高的趙心童，在個人微博發出道歉聲明，對事件相當後悔，並坦言「失去的才知道珍惜」，希望可以「做一個有良好思想品德的人」。

25歲的趙心童目前世界排名仍是11位，他曾一度闖入前10，更被視為最有機會贏得世界冠軍的中國球手，而他是次涉打假波，最終被判禁賽2年6個月，而因為提前認罪，禁賽期減為1年零８個月，是10人中最輕判的球手，2024年9月1日將可解禁。

他在個人微博發出聲明，向支持他的人及球迷道歉，「禁賽以來的這幾個月，我一直為我的無知和愚蠢感到懊悔，我犯下的錯誤讓大家失望感到羞愧和內疚，在此對大家深深表示歉意，真誠說聲對不起!」

趙心童在聲明中表示忘了老師、家人及前輩的教誨，辜負了球迷們的信任，令中國桌球壇蒙羞，他解釋:「獨自在海外生活枯燥且閉塞，我盲從的仿效他人選擇了最錯誤打發時間的方式—賭球。我甚至違背桌球員準則在桌球上下注，但是我從來沒有操縱比賽的念頭及行為，我深知這是職業運動員的禁區。」

他續稱:「當身邊朋友要求我幫忙下注的時候，我沒能夠鼓起勇氣說『不』，並且沒有向WPBSA紀律委員會舉報這種行為，我天真的以為我只是回應一個好朋友的請求，而且在這過程中我並沒有從中獲得任何形式的利益回報。」

趙心童坦言每天在懊悔中度過，並接受了WPBSA球員委員會提供的心理幫助，「感謝大家在我最困難的時候對我不離不棄...知恥而後勇，我要做一個場上場下都遵守紀守規的桌球員。」他最後強調希望可以用成績證明自己，「失去的才知道珍惜，任何語言都無法表達對桌球的熱愛，作為一位球員，不但要打好球，更重要是做一個有良好思想品德的人，襄讓我用成績去證明自己，以更好的形象重返賽場。」