艾卡華斯闖法網4強　撼祖高域演冠軍前哨戰

世界「一哥」西班牙小天王艾卡華斯，在法網續顯強勢，以直落三盤淘汰希臘名將西西帕斯，昂然闖入男單4強，將硬撼塞爾維亞球王祖高域，合演「冠軍前哨戰」，爭逐決賽席位。

這位20歲的頭號種子周二晩以6比2、6比1、7比6(7比5)粉碎了西西帕斯的好夢，以２小時12分鐘取得了準決賽席位，並將他們的對賽戰績改寫至5次全勝。「相信自己！我對自己及每個人都是這樣說，最重要是相信自己。」艾卡華斯賽後在場上與球迷分享贏波喜悅，「我一直都希望可以發揮這個水平，而一切的關鍵就是喜悅。」

艾卡華斯成為自祖高域於2007年後，躋身法網4強的最年輕球手，而他要爭取生涯第二個大滿貫的旅程，當中最大攔路虎就是祖高域，而如果最終祖高域能夠奪冠，他不但是第3次贏得這項泥地大滿貫冠軍，更可成為歷史中擁有「23貫」的球手，同時也搶回「一哥」寶座。

「相信這是很多人想睇的一場比賽，我可以跟大家講這是一場精彩的賽事，我常常說要成為最好，就要擊敗最好，而祖高域是目前最好的球手之一，對我是一個很大的挑戰，我很期待。」艾卡華斯去年於馬德里大師賽曾與祖高域碰頭，當時打足三盤險勝。

至於祖高域於周二出戰8強面對卡查諾夫,在落後一盤下以4比6、7比6(7比0)、6比2、6比4逆轉，迎來大滿貫的19連勝，並且在法網第12次躋身4強。