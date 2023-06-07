希亞路：錘仔幫強勢「拿」下冠軍

歐協聯是一個相當有趣的賽事，因為這個賽事，給予了一些未必能躋身兩大歐戰決賽的球隊一個爭標機會，所以，我肯定費倫天拿及韋斯咸會出盡120%力量，希望奪標而回、為球會創造歷史。

韋斯咸方面，我認為迪格蘭賴斯能瞻前顧後，兼且攻守能力兼備，絕對是一位絕佳的中場球員。費倫天拿的墮後中場蘇夫恩岩拉伯特，去年代表摩洛哥出戰世盃時表現突出，今仗他們二人將於中場進行大鬥法，有可能會成為今仗勝負關鍵。

盧卡斯柏基達加盟韋斯咸初期雖表現平平，但這位巴西國腳，近來經已成功展示其質素，特別是創造力方面！另外，我亦認為賓華馬及查洛保雲的引球挑戰對方守衞的能力，能夠為費倫天拿防線帶來麻煩。

費倫天拿於意大利盃決賽被國際米蘭擊敗，所以心理上他們有可能出現障礙。然而，他們於歐協聯4強階段首回合主場輸波後，成功於次回合作客反勝巴素利晉級，展示出球隊強大的心理素質。

我十分欣賞阿根廷國腳尼高拉斯干沙利斯，他是一位集上乘個人技術、超卓控球技巧、準繩傳球及入球能力於一身的好波之人，所以韋斯咸定要嚴密看管他。前場方面，歐協聯神射手卡巴拉於前線領軍表現良好、體力充沛，擅於接應兩邊的傳中球，故此將會為鎚仔幫構成另一個威脅。

今場賽事勢均力敵，但我認為韋斯咸憑較高的個人質素，能夠小勝費倫天拿，高舉歐協聯冠軍寶座。