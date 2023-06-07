莎芭蘭嘉首度開訌不支持盧卡申科

世界排名第2的白羅斯名將莎芭蘭嘉，一直沒有表明對俄烏戰爭的態度，飽受球迷批評及烏克蘭傳媒的針對，而周二比賽後她首度公開表示「現在」不會支持總統盧卡申科。

莎芭蘭嘉過去曾表示「沒有運動員支持這場戰爭」，但今次卻是她首次公開提到總統盧卡申科；她周二以直落兩盤6比4淘汰烏克蘭名將絲維杜蓮娜，取得4強後出席賽後記者會上繼續被傳媒問到俄烏戰爭的提問，她稱:「我不支持戰爭，現在不支持盧卡申科。」

25歲的莎芭蘭嘉與絲維杜蓮娜比賽後，仍等待與對方握手，但同樣遭拒絕，最終各自向主裁判握手後便離場；而莎芭蘭嘉過去曾於2020年與白羅斯總統盧卡申科見面及合照，因此一直被視她與總統關係良好，而盧卡申科與俄羅斯總統普京亦相當友好，並在俄烏戰事中向俄方提供支援。

莎芭蘭嘉被視為今屆法網的奪標熱門之一，更有機會取代施華德的世界「一姐」寶座，這位目前世界排名最高的白羅斯球手續稱：「我說過很多次，我不支持戰爭，我亦不想自己國家涉及這場衝突當中，我也不希望體育牽涉到政治，因為我只是一名網球員。」這是莎芭蘭嘉生涯首闖法網女單4強，下仗將面對捷克的梅查娃。