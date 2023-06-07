為追職業夢放棄教師工作　許烜行：不想後悔一生

第2支香港職業籃球隊香港金牛正式成立，消息指球隊將以中、港、台球員配搭外援征戰中國全國男子籃球聯賽（NBL），球隊昨日率先披露5名香港球員包括香港代表隊成員梁兆華、楊睿騏及許烜行，以及年青球員范浩雲、張峰碩，其中前永倫控衞許烜行為圓「職業夢」，不惜辭去教師工作，將於周六（10日）赴北京會合隊友參與集訓。

26歲的許烜行表示，希望透過全職訓練，在籃球生涯取得突破：「自己讀書時候已視全職運動員為目標，運動員生涯短暫，我自知不再年輕，既然球隊有這個機會，就決定加盟。今季目標是去見識和學習，希望可以透過更高強度的訓練和比賽累積經驗，更希望自己在一心一意打波的情況下愈打愈好。」

他坦言放棄教師工作不是容易的決定，但會盡力令自己不留遺憾：「都考慮了一段時間，但我知自己錯過今次可能後悔人生，所以決定去闖一闖。今次我絕對走出了自己的comfort zone（舒適圈），原本的工作有穩定收入，永倫亦給了我好多機會，所以來到全新的環境是一個好大的挑戰。我估計自己的經驗、體能和技術都落後於隊友，所以一定要花額外的時間去訓練。」

至於身處北京的梁兆華則對新季表示期待：「南華完約之後，機緣巧合下來到這支球隊。我想看看自己究竟和出面的球員相差有多遠，想對多一些不同的對手，不想只在香港打一個每年只得十多場的聯賽。」「兆華」亦透露，球隊現於北京集訓，之後將於6月10至13日到山東煙台參加NBL季前賽。

據內地媒體報道，這個NBL季前測試賽已有13支球隊確認參賽，包括：安徽文一、遼寧益勝、江蘇鹽南蘇科、廣西威壯、長沙灣田勇勝、武漢鯤鵬、陝西信達、石家莊翔藍、江西贛馳、合肥狂風、河南賒店老酒、新彊天山雄鷹及香港金牛。除香港金牛外，江西贛馳亦是NBL新軍。