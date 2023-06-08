祖傑梅利同場大三元　金塊滅火領先2：1

周四（8日）NBA總決賽，金塊雙子星祖傑和梅利創下歷史，同場交出30分大三元，祖傑更成為史上首個在總決賽達成「30-20-10」的球員，攜手以109：94擊敗熱火，場數領先2：1。

熱火作客搶下一勝，帶著1：1回到邁阿密，當家球星占美畢拿首節火力全開，在2分鐘內連取6分，金塊「小丑」祖傑獨取10分抗衡，打成24：24平手。熱火落榜生卡立馬田第二節爆發，連轟兩球三分，再來一記反手上籃。但金塊雙子星手感一樣停不了，梅利多次接連祖傑妙傳，半場轟入20分，領先53：48。

換邊後，身高2米11的祖傑繼續運用不可思議的靈活腳步，攻城掠地，22歲小將Christian Braun也從板櫈殺出，不斷殺入籃下，還完成一次精彩的「and 1」，令金塊第四節最多領先21分。「南灘大軍」不肯放棄，鄧肯羅賓遜連續命中外投，又博得梅利進攻犯規，一度追剩個位數。不過時間站在金塊這邊，以109：94拿下勝利，場數領先2：1，將於周六（10日）進行G4。

祖傑21投12中，取得32分21籃板10助攻，交出今季季後賽第10次大三元的同時，成為史上首個在總決賽達成「30-20-10」的球員，之前只有「天鈎」渣巴和張伯輪在季後賽寫下這種數據。梅利22投12中，取得34分10籃板10助攻，美中不足是有7次失誤，但無阻他與祖傑成為史上首對在總決賽同場交出30分大三元的拍擋。

熱火方面，占美畢拿攻入全隊最高的28分，艾迪巴約交出「雙雙」22分17籃板。惟全隊命中率只有37%，籃板也比對手少24個，種下敗因。