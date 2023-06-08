終於官宣喇！紅軍筍價簽入麥亞里士打

等到頸都長，利物浦於周四（8日）晚正式宣布，簽入白禮頓阿歷斯麥亞里士打，雙方簽約至2028年，將會穿10號波衫。雖然官方未有透露其他細節，但轉會專家Fabrizio Romano喺佢哋官宣前爆料，指呢位阿根廷國腳嘅轉會費只係3500萬鎊（約3.4億港元），比傳聞中4500至5500萬鎊為低，對於急需加強中場嘅紅軍嚟講，用呢個價買到世盃冠軍中場主力，真係筍到暈。

不過人紅就是非多，呢位24歲球星嘅前女友爆料，指麥亞里士打喺贏世盃後，背叛女友搭上佢嘅閨蜜，係正宗渣男。阿歷斯麥亞里士打上年底贏世盃冠軍，當時女友Camila Mayan都有入場一齊慶祝，但兩人喺世盃決賽後1星期就分手。早前拿達路馬天尼斯結婚，麥亞里士打就被影到拖住Camila Mayan嘅閨蜜Ailen Cova現身，意味兩人已經行埋。

本身都係網紅嘅Camila Mayan日前喺電視台怒轟麥亞里士打：「佢哋背叛咗我，依家所發生嘅事，係我最壞最壞嘅噩夢，我完全冇諗過我最好嘅朋友(Ailen Cova)會咁樣對我。」