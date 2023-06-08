港超聯　召開董事會　貝鈞奇確認北區入紙升超

足總周四（8日）下午召開董事會會議，足總主席貝鈞奇會後透露甲組球隊高力北區，已入紙確認升超。另外「貝生」又提到董事會換屆選舉將於本月27日舉行，指將有不少人事變動，惟自己則不會計較擔任甚麼職位，只希望繼續為本地足球發展出一分力。

來季港超最受矚目仍然是隊數問題，足總主席貝鈞奇在經歷3個多小時的董事局會議後，接受傳媒訪問透露甲組球隊高力北區，將很大機會升上超聯：「已經到咗申請限期，最新消息係北區應該會升超，佢哋入左信，但其他球隊就無收到，暫時定住11隊先，編賽程會辛苦啲嘅，但都唔係問題。」另外，「貝生」指下季港超開鑼日仍未落實，但很大機會比以往的8月下旬提早一點。

對於董事會即將換屆，「貝生」承認提名期已經結束，而董事會選舉將於6月27日在香港都會大學舉行，但未有提到自己會否再連任，坦言只希望繼續為足球服務：「兩年又要續約，都有唔少人事變動，但做咩職位我都唔會計較，由入董事會第一日開始，我一直都任勞任怨，雖然未必貢獻好大，但我都抱住初心，為體育發展出一分力。」除此之外，足總網上早前宣布由劉怡欣擔任機構管治總監，「貝生」大讚她擁有法律基礎，以及人事管理學歷，希望可以憑其專業知識令秘書處做得更好。

至於本地老牌球會愉園早前涉嫌爆出「打假波」醜聞，「貝生」表示今次議程卻未有提及以上事宜，將待廉政公署進一步檢控後才再作評論，但強調足總定必盡力配合調查。「快活谷」將於本月18日出戰「足總盃（初級組）」16強，「貝生」坦言未知這支甲組球隊會否參賽：「呢樣我真係唔清楚，因為足總都唔方便同佢哋接觸，但佢哋仲有參賽資格嘅，實際踢唔踢要交由球會自行決定。」