力抗意大利U20　小太極虎讓球勝抵玩

正在阿根廷舉行嘅世青盃進入爭標最後直路，今晚將上演兩場4強大戰，其中尾場由意大利U20硬撼南韓U20。觀察今屆兩隊表現，意大利明顯重攻輕守，只得1場冇失波，防線唔多穩陣，相反「小太極虎」今屆法定時間未輸過，守將發揮硬淨到暈，今場受讓必捧讓球客勝。（周五清晨5時開賽）

意大利U20火力強勁，今屆踢咗5仗已經攻入11粒，仲打起咗進攻中場卡沙迪；呢位效力雷丁嘅小將今屆已經入咗6球，暫時排緊射手榜榜首，腳風甚順。睇番意大利5戰取得4勝1負，喺分組賽對巴西一度領先3球之下，最終險勝3比2，而且近兩仗淘汰賽對英格蘭同哥倫比亞，結果都未能保持清白之身，只有對弱旅多明尼加共和國先至冇出現失波，似乎意大利戰術上比較偏重進攻，防守唔算穩健，呢點出戰淘汰賽相對蝕底。

南韓U20上屆奪得亞軍令人喜出望外，估唔到今屆被睇淡下繼續有佳作，「小太極虎」5仗法定時間取得2勝3和未輸過，唔單止分組賽爆冷擊敗法國，仲喺8強踢到加時，靠崔錫賢一箭定江山，以1比0氣走「小超霸鷹」尼日利亞。要知道「小超霸鷹」贏過今仗對手意大利，可見「小太極虎」韌力十足。南韓慣性踢法以超強體能同對手周旋，戰術亦多變，曾經用過442、4231、4411等陣式，會針對唔同對手作出靈活調整，相信今場絕對有能力頂住攻強守弱嘅意大利，讓球客勝捧得過。