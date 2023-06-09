曼城夏天重建第1擊　傾掂車路士冠軍中場

曼城準備周日(11日)凌晨嘅歐聯決賽前，率先打響夏天重建計劃第1擊！據轉會消息權威Fabrizio Romano報道，曼城已經同車路士中場高華鍚就轉會達成協議，呢位克羅地亞國腳周五(9日)亦公開證實準備轉會，並形容曼城係「頂尖球隊」。

曼城一方面備戰對國際米蘭，同一時間亦為組軍準備，上星期開始已同車路士中場高華錫展開斟介，由於呢位29歲中場只剩1年合約，車路士亦願意放人，令談判非常暢順，Fabrizio Romano證實：「曼城同高華錫已經傾掂個人條件，高華錫好希望加盟曼城，歐聯決賽後會落實埋轉會費。」

29歲嘅高華錫曾效力國際米蘭、皇家馬德里等大球會，個人贏過4次歐聯冠軍，名副其實係「冠軍中場」。曼城嘅德國中場根度簡即將約滿，雖然球會仍未放棄同佢續約，但係高華錫嘅加盟，無論經驗同實力都足以填補根度簡一旦離隊嘅空缺。

正為克羅地亞備戰下星期歐國聯嘅高華錫，周五出席記者亦透露即將轉會：「我同車路士仲有1年約，但今季真係好差，經過5年之後，所有事情都指向我需要改變。曼城係一支頂尖球隊，佢哋值得入歐聯決賽，呢個夏天好漫長，我哋即管睇下會發生咩事。」