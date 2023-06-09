6萬球迷迎賓施馬　沙特變革球星排隊加盟

雖然美斯拒絕伊蒂哈德聘約轉戰美職，不過沙特阿拉伯足球嘅發展大計未受動搖，法國前鋒賓施馬周五(9日)帶埋金球獎亮相，獲6萬球迷熱烈歡迎。沙特阿拉伯主權財富基金(PIF)日前宣入主4間球會，勢必用銀彈吸引更多巨星加盟，C朗拿度亦表示1,000%肯定會有大量巨星選擇嚟沙特比賽。

賓施馬周五喺伊蒂哈德主場6萬球迷爆滿下亮相，佢喺發布會入面表示：「我想喺一個穆斯林國家生活，之前嚟沙特畀我好好嘅感覺，呢個係我足球生涯全新章節，我想帶領球隊前進，最重要係贏聯賽冠軍。」賓施馬加盟後，另一法國國腳尼高路簡迪亦接近加盟伊蒂哈德。

沙特阿拉伯主權財富基金日前宣布，將會收購艾納斯、伊蒂哈德、希拉爾同艾阿里4大球會各自75%股份，令球隊有更大嘅投資空間。據沙特傳媒報道，奧巴美揚、馬列斯、佐迪艾巴、布斯基斯、沙迪奧文尼、沙治奧拉莫斯同莫迪歷等球星，都係沙特球會收購目標。

葡萄牙球星C朗拿度周五出席一項宣傳活動，亦宣稱佢已經打開「潘朵拉盒子」：「由我加盟沙特阿拉伯聯賽開始，我知自己打開咗潘朵拉盒子，事實證明我冇錯，未來3年沙特會成為世界最重要聯賽之一，我1,000%肯定會陸續有更多巨星加盟。」