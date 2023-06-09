曼城臨急抱「格仔」　應驗歐聯冠軍密碼？　

歐聯決賽曼城大戰國際米蘭，坊間一般相信曼城奪冠機會較高，不過原來歐聯有個「冠軍密碼」，足以左右大局！曼城賽前緊急簽車路士中場高華錫，有機會趕及應驗呢個神秘密碼！

原來由2013年開始，連續10屆歐聯冠軍都有克羅地亞球員在陣。過去10屆歐聯，有一半係由有莫迪歷壓陣嘅皇馬奪冠，另外5次同樣都有「克羅地亞DNA」，好似13年冠軍拜仁慕尼黑有文迪蘇傑、15年冠軍巴塞隆拿有拿傑迪錫、19年利物浦有洛夫雲、20年拜仁慕尼黑有比列錫、前屆車路士就有高華錫壓陣(見表)。

今屆決賽雙雄，國際米蘭就有30歲中場波索域壓陣，本來應該「有運行」，勢估唔到曼城喺決賽前，據報成功傾掂車路士嘅克羅地亞中場高華錫，呢位中場之前為皇馬同車路士合共4奪歐聯冠軍，曼城由冇變有，可能成為捧盃嘅重要玄機！

近10屆歐聯冠軍「克羅地亞DNA」

2013●拜仁慕尼黑(文迪蘇傑)

2014●皇家馬德里(莫迪歷)

2015●巴塞隆拿(拿傑迪錫)

2016●皇家馬德里(莫迪歷、高華錫)

2017●皇家馬德里(莫迪歷、高華錫)

2018●皇家馬德里(莫迪歷、高華錫)

2019●利物浦(洛夫雲)

2020●拜仁慕尼黑(比列錫)

2021●車路士(高華錫)

2022●皇家馬德里(莫迪歷)