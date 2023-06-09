香港隊　出席樂餉社義工活動　陳肇鈞望來季挑戰錦標

香港足球代表隊周五（9日）與本地食物銀行樂餉社，舉辦聯乘義工活動，邀請陳肇鈞、謝家榮及梁祐維3位代表隊成員出席。其中陳肇鈞就表示希望籍今次活動，喚起外界對浪費食物等議題的關注，同時亦透露來季打算，表示希望來季能效力有力競逐錦標的球隊。

3位代表隊成員是日於訓練結束後，聯同一班由足總招募的義工來到樂餉社，為收集好的食物進行分類及包裝工作，3人活動尾聲不忘與義工玩問答遊戲，並派發紀念品。有份出席的陳肇鈞（Philip），認為活動別具意義：「睇完今次活動分享，先知道食物銀行係對社會好有作用，希望日後有更多合作活動，作為港隊球員，除咗球場上之外，都希望場外可以對社會做到貢獻。」

過去一季效力晉峰的陳肇鈞，透露與球會已經完約，對於來季打算，這位港隊中場表示 ：「下季想挑戰到錦標，呢個對我生涯呢刻係最重要，希望踢嘅球隊會係爭標分子。」Philip續指來季不會考慮外流：「我都過咗外流嘅年紀，之前有過機會，但因為疫情等各種原因冇去，見到今年香港球市好好多，我認為自己應該留番喺度。」他表示會在完成本月港隊賽事之後，才落實去向。

至於外流日本JFL球隊滋賀湖王的港隊U22球員梁祐維，就透露現時仍在等待當局審批工作簽證，惟他提到過去多月隨球隊跟操，收穫良多：「呢3至4個月嘅進步，比起我喺葡萄牙同泰國都更加大。」港隊U22周六（10日）將於將軍澳足球訓練中心，與大港腳拍跳，「一仔」就期待能在港隊主教練莊恩安達臣面前證明實力：「希望睇到自己同大港腳嘅差距喺邊，都想畀安達臣睇到自己嘅實力，爭取日後成為大港腳。」