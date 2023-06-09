港超聯　傑志發聲明回應丹恩奴域拖欠獎金指控

剛與傑志約滿離隊的前香港足球先生丹恩奴域，周四（8日）突然在社交網站爆轟前東家會長伍健，指其扣起自己的冠軍獎金。「藍鳥」周五（9日）發表公開聲明，否認對方指控，並對事件表示遺憾。

丹恩奴域由2021年開始為傑志效力，一直屬於球隊主力，但季尾卻因為紀律問題，被剔出大軍名單，這名41歲前鋒早前宣布約滿離隊，惟他周四卻在社交網站爆轟「藍鳥」會長伍健未有發放冠軍獎金，並利用自己宣傳「亞冠盃」賽事，更表示未有把一切寫在合約上，是出於對伍健的信任，可是最後卻發現錯了，唯有將事件當作一次教訓。

對於前球員丹恩奴域的指控，傑志周五隨即發表公開聲明向外界澄清：「根據球會與丹恩奴域簽訂的合約，獎金金額將根據球會訂下的獎金制度發放，而今季所有球員應得的獎金均已獲發放；至於有關『亞冠盃』的獎金，是屬於 2021/22 球季，這份獎金已經在 2022 年6月7日經電匯轉至他的個人戶口。同時，在備戰『亞冠盃』16 強之時，丹恩奴域因為違反球會防疫規例，當時球會曾向他發出口頭警告，但並沒有因此罰款，所以就2022年『亞冠盃』整體而言，球會並沒有拖欠丹恩奴域的獎金。」

除此之外，傑志在聲明上又提到丹恩奴域從今年復活節假期開始，委派律師向球會提出指控，而球會收到對方發出的律師信後，已向他的律師發信詳細解釋事件經過，當中涉及丹恩奴域一次申請休假被主教練拒絕後，在未經球會批准下缺席球隊訓練並前往歐洲擅自休假，惟至今事情再沒有任何進展。