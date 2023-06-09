球迷食花生　22/23奇趣事值得重溫！

歐洲五大聯賽喺2022至23年度嘅賽季終於正式收咧，今季除咗戰況激烈之外，就連花生指數亦相當爆燈，依家就同大家一齊回味下球壇有趣7件事，睇下你有冇睇漏。

●C朗受訪喪插曼聯自毀前程

2022至23球季對C朗拿度嚟講，係一代球王走落神壇嘅悲情球季。上季喺曼聯單天保至尊嘅C朗，今個夏天喺坦哈格上任之初已經「埋牙」，盛傳要求轉會嘅佢因私人原因未有如期參加季前集訓，英超開咧後隨住球隊戰績低迷，C朗亦被貶為後備，唔只一次喺球場上黑面、發脾氣，甚至因為提早離場而要道歉。

就喺世盃決賽周舉行前，C朗作出「自殺式」舉動，佢同名嘴皮爾斯摩根進行一次爆炸性訪問，怒插曼聯、坦哈格同隊友，結果上年11月同曼聯提前解約。以為C朗「求仁得仁」轉會，足球生涯可以重新起步，點知佢喺葡萄牙國家隊亦有同一命運，失去正選兼被國民唾棄，葡萄牙亦喺世盃8強出局。

C朗世盃後宣布高薪加盟沙特阿拉伯勁旅艾納斯，離開歐洲球壇，最初登陸沙特都入球頻頻，但隨住球隊換帥兼內亂，艾納斯最終被伊蒂哈德爬頭搶走聯賽冠軍，C朗連喺沙特都捧盃夢碎。

●李察利臣入波瘋狂慶祝食詐胡×２

巴西前鋒李察利臣季前以6,000萬鎊（約5.8億港元）加盟熱刺，被視為熱刺挑戰冠軍嘅關鍵收購，可惜呢位前鋒最終成為一大笑料，被評為今季英超天字第一號「水貨」。

作為前鋒嘅李察利臣，今季英超上陣27場僅入1球，但最經典係佢曾經3次剝衫慶祝。第一次係上年9月對富咸入波後剝衫，點知被判詐胡兼因除衫而食黃牌。今年3月對森林佢又「以為」入波，亦向住球迷做出「聽噓聲」同「收聲」挑釁動作，點知再一次被判詐胡。

直到第34輪對利物浦，李察利臣終於攻入今季第1球，而且仲係貨真價實追平3比3嘅關鍵入波，李察利臣再一次剝衫兼叫用動作示意利物浦球迷「收聲」，點知1分鐘後利物浦即刻絕殺贏4比3，令李察利臣再次成為笑柄。

李察利臣咁堅持「剝衫」慶祝，有網民估佢係想展示自己背脊紋身，圖案係巴西兩大傳奇前鋒朗拿度、尼馬喺佢自己左右邊，夠膽將自己同兩大傳奇並列，認真唔簡單。

●「黑仔」基沙文完美避開冠軍

巴塞隆拿重奪失落4年嘅西甲冠軍，值得高興，不過原來基沙文又一次完美避開捧盃，喺西甲征戰13年，至今仍然係0冠，堪稱西甲黑仔王。

基沙文2010年在皇家蘇斯達出道，2014年轉投剛奪得西甲冠軍嘅馬德里體育會，之後5季馬體會都只能取得西甲2、3名，無緣冠軍。2019年基沙文轉投巴塞，但一直無法融入，巴塞亦從此失落西甲寶座，但馬體會就喺基沙文離隊後第2季再奪西甲冠軍。

2021年巴塞將基沙文外借到馬體會，馬體會即告衞冕失敗，皇馬封王，最神奇嘅係，去年10月巴塞宣布將基沙文賣斷畀馬體會，同呢位西甲黑仔王斷絕關係之後，巴塞愈戰愈勇，終於重奪西甲冠軍。

同基沙文相反嘅大有人在，冠軍從天而降，例如巴塞嘅奧巴美揚，今季僅後備上陣8分鐘就捧盃；季中由曼城外借到拜仁慕尼黑嘅祖奧簡斯路仲好嘢，一季贏咗英超、德甲兩面冠軍獎牌！

●麥巴比「被出鏡」怒轟PSG

巴黎聖日耳門（PSG）貴為豪門，但球會內部管理卻成為笑柄，今年4月將基利安麥巴比嘅訪問片段剪輯成宣傳片，推銷下季季票，但被呢位法國國腳發文怒批侵犯肖像權，會方立即「跪低」將片段下架，認真尷尬。

麥巴比坐擁7,200萬歐元（約6億港元）年薪，但對住米飯班主一樣冇面畀，因不滿「被出鏡」，喺社交網狠批PSG，「下令」球會搞清楚事件。結果宣傳片出街後約1小時，會方迅速刪除，據悉PSG會長艾卡理化更加致電向麥巴比道歉，難怪網民慨嘆「麥總」先至係PSG真正揸弗人，管理層毫無威信可言。

另外，PSG喺5月指美斯擅自前往沙特阿拉伯，缺席操練，判罰佢停賽、停操、停薪兩星期，但其實係球隊臨時更改操練日子，美斯無法改行程，以致錯過操練。不過，PSG仍然決定處罰美斯，惹來輿論批評，美斯大方拍片道歉，更加凸顯PSG小家。其後會方靜靜為美斯「減刑」，管理準則混亂。

●車仔班主燒59億換第12名

車路士自從新班主保利上年接手後，爭議不斷，換晒大部分阿布年代嘅管理層不特止，仲先後炒咗主帥杜曹同樸達，季尾搵來名宿林柏特救火更連場輸波，愈換愈衰，最終今季聯賽淪為第12位係近年新低。雖然保利為重建不遺餘力，喺兩個轉會窗豪使近6億鎊（約59億港元）買人，但眼光奇差，如梅迪歷、韋斯利科芬拿、奧巴美揚等新兵都貨不對辦，加上一隊人數增至40人，搞到更衣室唔夠位，部分球員要喺走廊換衫，連慣常分隊賽除咗11對11外，仲要安排多場9對9賽事，令管理更加困難，保利真係好心做壞事。

除此之外，「外行人」保利冇料扮四條，經常干預球隊搞到笑料百出，佢被爆季初整咗一份排陣計劃書，竟然排錯一個有12個球員嘅「443」陣式，成為笑柄，佢亦語出驚人指車仔青訓系統一流，曾出產過穆罕默德沙拿同奇雲迪布尼等佳品，但查實兩人係車仔買返嚟，唔熟就做下功課先喇。呢位美國班主又唔襟激，4月喺主場反輸畀白禮頓之役，佢喺現場睇波不斷畀粉絲狂噓兼辱罵，一度忍唔住同粉絲爭執鬧交，賽後更入埋更衣室同球員「照肺」超過1粒鐘，認真失禮。

●多蒙特自爆又益拜仁捧盃

德甲成日畀人笑係「拜超」，多蒙特今季原本好大機會打破拜仁慕尼黑壟斷，可惜佢哋煞科日終極自爆賽和緬恩斯，而拜仁作客絕殺科隆得以後上封王，雖然過程轉折，但捧盃嘅都係拜仁。

多蒙特喺煞科前一輪反超拜仁，當時好多人都預測拜仁大勢已去，甚至德甲賽會都將正版冠軍沙律碟送去多蒙特主場，拜仁嗰場只用後備碟，結果劇情反轉再反轉。贏波即捧盃嘅多蒙特喺煞科戰一開波連失兩球，另邊廂拜仁極速領先，去到81分鐘拜仁被追和，多蒙特球迷開心咗幾分鐘，但89分鐘穆斯亞拿絕殺科隆，最終贏波封王，多蒙特最後時刻只能逼和緬恩斯飲恨。

冠軍飛走，馬高列奧斯成為多蒙特最悲情人物，佢足球生涯一直坎坷，攞過7次德甲亞軍，同埋2013年歐聯亞軍，2014年世盃德國奪冠，但佢賽前因傷落選，一切都係整定。