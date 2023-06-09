列拿特訪港　上演Dame Time

It’s Dame Time！NBA巨星列拿特相隔六年訪港，今日（11日）現身東華三院東蒲，向本地青少年傳授球技，更與人氣偶像MIRROR大玩投籃遊戲，在Edan面對射入絕殺Logo Shot。

這是疫情後首次有NBA球員訪港，數百球迷迫爆東蒲，迎接列拿特。這個拓荒者一哥與24個本地青少年交流球技，傳授拋投、急停跳投技巧，又觀看他們五打五比賽。「他們有天賦，但我打了NBA 11年，看事情角度有點不同。我覺得有些細節可以做得更好，需要更多鍛鍊。」列拿特點評。

之後列拿特與人氣偶像MIRROR大玩投籃遊戲。他與姜濤、南華球員朱亮一組，對Edan、Stanley和香港東方球員梁嘉顯。最後關頭，列拿特隊落後，他在Edan防守下射入絕殺Logo Shot，令全場高呼「Dame Time」。

列拿特可謂為關鍵時刻而生，最經典的，要數2019年季後賽摧毀雷霆的絕殺三分。今次在香港球迷面前上演「Dame Time」，他也難掩興奮，高舉雙手慶祝：「好開心射入最後一球。我一直認為不論big time或small time，我們都要好好把握，享受每個過程。」

有別於2017年旋風訪港，這次列拿特逗留近一星期，可以好好享受旅程。「我最喜歡坐船欣賞維港景色、購物，當然還有近距離接觸球迷。」度假期間，列拿特也有關注NBA總決賽，他看好金塊奪冠。雖然外界揣測列拿特下季會否出走，但他表明願意留效拓荒者。