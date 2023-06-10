國米「紅魔力量」要破壞曼城三冠王美夢

萬眾期待嘅歐聯決賽將於香港時間周日(11日)凌晨3點開波，曼城對國際米蘭，「藍月亮」曼城今季已奪得英超及英足盃冠軍，只要贏埋今場波，就可以同1999年曼聯睇齊，成為第2支英格蘭「三冠王」球隊，但曼城要過最後一關並非易事，因為國米暗藏「紅魔力量」，3位前曼聯球員盧卡古、米希達利恩、達美安誓要力阻對方登基。

曼城今季戰績彪炳，備受睇好可以擊敗國際米蘭，成為三冠王，但歐聯決賽一戰定生死，往往會有出人意表賽果。意甲球隊國際米蘭雖然以往未曾喺歐聯同曼城碰頭，但陣中不乏「曼城通」，非常熟悉對手，其中3位前紅魔鬼球員盧卡古、米希達利恩、達美安，再遇昔日同市宿敵曼城，肯定特別落力。

33歲後衞達美安曾於2015至19效力曼聯，佢話：「身為前曼聯球員，今次對曼城，的確有一份額外爭勝動力。」至於射手盧卡古雖然僅效力曼聯2季，但踢西布朗、愛華頓、車路士期間累積多次同曼城交鋒經驗，佢狀態大勇，近8場入5球，成為國米爭勝重要本錢。

至於中場米希達利恩曾協助曼聯捧2017年歐霸盃冠軍，如果今仗可以幫國米擊敗曼城，奪取歐聯冠軍，就更加有意義。

另外，國米老將迪斯高曾於2011至16年效力曼城，佢喺歐聯4強對AC米蘭，取得入球，今仗倒戈鬥曼城，隨時又有神來之筆。