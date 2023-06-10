沙維要求大幅加薪　巴塞畀唔起難續約

沙維率領巴塞隆拿重奪失落4年嘅西甲冠軍，教波功力備受認同，西班牙傳媒指呢位43歲少帥正在同會方傾續約，要求由現年稅後400萬歐元(約3,370萬港元)增加至1,200萬歐元(約1億港元)，但巴塞礙於財力有限，難以支付呢筆薪酬，若然談判失敗，沙維可能明年夏天走人。

沙維2021年11月同卡塔爾球隊艾薩德解約，返回母會巴塞隆拿救亡，據報當年解約金為500萬歐元(約4,200萬港元)，沙維捱義氣，自掏腰包支付250萬歐元解約金，並只收取400萬歐元年薪，遠低於馬體會教練施蒙尼嘅3,000萬歐元(約2.5億港元)年薪，以及皇馬教練安察洛堤嘅1,100萬歐元(約9,300萬港元)年薪，甚至仲低過同樣為80後少帥嘅德甲球隊利華古遜教練沙比阿朗素嘅500萬歐元年薪。

如今沙維做出成績，要求取得「合理薪酬」續約，除咗自己1,200萬歐元年薪之外，其他教練團隊成員總年薪需要300萬歐元，換言之教練團一年總薪酬為1,500萬歐元(約1.26億港元)。不過，巴塞隆拿管理層認為金額太高，難以答應沙維嘅要求，令續約談判陷入僵局，如果今夏無法達成續約協議，隨時影響巴塞下季成績。