「一哥」遇抽筋！祖高域距23貫再近一步

塞爾維亞球王祖高域爭取寫下歷史「23貫」的紀錄，再走近一步，周五藉着世界「一哥」艾卡華斯中段遇上右腿抽筋的影響下，以6比3、5比7、6比1、6比1獲勝，闖入男單決賽，將接受上屆亞軍的挪威名將魯特挑戰。

這場新舊「一哥」對碰，賽前被譽為是今屆法網的「冠軍前哨戰」，皆因隨着「泥地王」拿度因傷缺陣，他倆成為了賽事奪標大熱；首兩局他們打得激烈，然而轉捩點卻在第三盤，西班牙小天王艾卡華斯開局遇上右小腿抽筋，一度需要醫療暫停，而這位近年火速彈起的20歲超新星，今年澳網都是因為腳傷而被迫放棄，艾卡華斯雖然經過軍醫進行場上治療，但狀態急劇下跌，只是勉強完成比賽，最終二人爭逐了3小時23分，祖高域順利晉級。

「我想講艾卡華斯今天遇上倒霉，在大滿貫賽事這個高水平比賽下遇上抽筋及體能問題，真是很遺憾，我了解到他的感受，希望他可以盡快康復。」祖高域賽後即場向艾卡華斯送上安慰，「我在網前跟他說，他還是年輕，將來肯定在這裡有很多很多次機會，他是一位非凡的球手，非常出色。」祖高域今季才首次遇上這位西班牙小天王，並在馬德里大師賽第一次碰頭而落敗，今仗正好一雪前恥，而這也是祖高域今季第26勝。

先後曾兩次贏得法網冠軍的祖高域，以36歲之齡成為自1925年以來，第二位躋身這項決賽的最年長球手，他周日在決賽將面對近年冒升迅速的挪威球手魯特，他也是去年僅負於拿度的法網亞軍。

本身擅長泥地的魯特，在另一場準決賽以直落三盤6比3、6比4、6比0力挫德國名將沙華列夫，連續兩屆法網闖入決賽，同時也是他生涯第三次躋身大滿貫決賽。力爭首嚐個人首個大滿貫滋味的魯特賽後在場上接受訪問時稱:「坦白說，我走入球場嘗試不帶着任何感覺去比賽，不想着太多，只是集中打好每一球，比賽還未完，但今天的確做得不俗，所以我會繼續在無壓力下去併。」