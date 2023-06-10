金塊3人破20分滅火　隊史首冠叫胡

金塊距離隊史首冠只差一勝。

NBA總決賽周六（10日）在邁阿密舉行。金塊人人有功練，在3人得分「20+」下，以108：95擊敗熱火，場數領先3：1，距離隊史首冠只差一勝。

雖然「小丑」祖傑開局扭傷腳踝，但簡單處理後繼續上陣，上半場與艾朗哥頓各得16分，帶領金塊領先55：51。第三節金塊火力全開，團隊命中率達56.5%，哥頓更4投全中獨取9分。相反熱火手感低迷，命中率只有38.1%，落後73：86。

這支八號種子不肯放棄，趁著祖傑5犯退下火線，打出8：0的攻勢，一度追剩5分差，但梅利和Jeff Green及時挺身而出，接連射入三分，Bruce Brown也從板櫈殺出，獨取11分，成功「滅火」，場數領先3：1叫胡，下周二（13日）回到丹佛主場力爭隊史首冠。

金塊今場採用8人輪換，全部皆有得分，其中5人達雙位數。哥頓15投11中，取得27分7籃板6助攻。祖傑取得23分12籃板，成為史上首個在單季季後賽累積500分、250籃板、150助攻的球員。Bruce Brown取得21分。

熱火方面，占美畢拿和艾迪巴約分別取得25分和20分。NBA總決賽史上，只有2016年的騎士在落後1：3下逆轉，熱火想要奪冠，真的要寄望「黑八奇迹」。