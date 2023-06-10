謝淑薇強勢回歸！海峽女雙9年後再衝「貫」

37歲的前女雙「世一」中華台北名將謝淑薇，強勢回歸，她拍住相差15年的中國新星王欣瑜，在法網以非種子身份闖入女雙決賽，海峽組合再有機會自2014年後衝擊大滿貫錦標。

以私人理由離開賽場18個月的謝淑薇，與22歲的王欣瑜周五在法網女雙準決賽，以6比2、3比6、6比3力挫６號種子的馬天尼絲及佩雷絲，奪得決賽席位，將與10號種子的美加組合唐珊特（Taylor Townsend）及費蘭迪絲爭逐錦標。

個人擁有4項大滿貫女雙冠軍的謝淑薇，自五月初的馬德里大師賽重回戰場，這也是她復出的首個大滿貫，然而她與王欣瑜愈戰愈勇，過關斬將，她賽後稱:「我希望去享受比賽，在無壓力去比賽。」她說笑地表示:「我知道會發生何時，我只是享受比賽，並且力推我的拍檔去做，她很年輕，最好的事就是叫她『跑!』」謝淑薇曾於2014年夥拍中國的彭帥，在法網贏得女雙冠軍，而今次是她生涯第6次殺入大滿貫女雙決賽.

至於在女單世界排名80及女雙排名105位的王欣瑜則是生涯首次躋身大滿貫女雙決賽，對於屬於前輩級的謝淑薇說笑叫她跑，她即場「戚戚眼眉」並表示:「基本上是她掌握一切，當我們走到底線，我叫『我的』，但她已走到那裡擊球了。』