希亞路：藍月誓破國米 首奪歐聯錦標

曼城渴望取得歐聯冠軍，並成功以大熱姿態躋身決賽，但我認為近況大勇的國際米蘭，將會是一個極為難纏的對手。

藍月亮希望可在比賽早段取得入球，因為比數愈長時間停留在0比0，就會更大機會出現爆冷賽果。屆時，由哥迪奧拿帶領的曼城將會是受壓的一方，如果球員也飽受壓力困擾的話，戰情將會變得複雜。

哥迪奧拿今季引入艾寧夏蘭特只有一個原因，就是要贏取歐聯。夏蘭特是今屆歐聯首席射手，暫時共攻入12球，所以國際米蘭的防線，包括35歲的中堅法蘭斯高阿沙比定要在任何時刻，對他作出嚴密看管才可。

毫無疑問，我認為曼城將會控制戰局。奇雲迪布尼、根度簡、貝拿度施華及洛迪卡斯簡迪不但擁有一流的控球能力，還能於適當時機將皮球精準地傳送到對方後場。有見及此，國際米蘭的中場定要保持紀律性，交出緊密的表現，並要準確地作出攔截，故尼高路巴列拿的發揮至為關鍵。

國米前線方面，拿達路馬天尼斯近13仗一共攻入11球，狀態大熟大勇，另外，盧卡古或迪斯高身體質素都相當好，充滿力量，火力十足。至於創造力，中路查漢奴古及右路的杜費斯皆能夠產生威脅，他們更加協助球隊近12仗包括意大利盃決賽在內，一共取得11場勝仗佳績。

然而，雖然皇家馬德里被淘汰出局令我感到沮喪，但我不得不承認，曼城實在是一支所向披靡的球隊。他們能夠全方位向對手施襲，難以找出他們的弱點，因此，我睇好他們可以奪得今屆歐聯冠軍，完成三冠王美夢。