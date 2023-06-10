香港遊艇會辦吉列島盃龍舟賽　逾70隊爭逐超熱鬧

比賽在吉列島旁的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區 」舉辦，場面熱鬧。

距離端午節還有兩星期，香港遊艇會周六(10日)於銅鑼灣吉列島旁的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉辦第四屆「吉列島盃龍舟賽」(Kellett Island Cup)。超過72支隊伍參賽，場面熱鬧。

賽事以「小龍」進行，吸引35個體育會、機構及學校，共派出逾72支隊伍參賽。賽事共分上午及下午兩個環節，分別是混合、公開、女子及青少年組別。每個組別分冠、亞及季軍。賽道全長200米，屬短途賽。上下午各有約400位本地及居港外籍龍舟健兒出戰不同組別賽事，參賽者來自本地體育會、青少年及漁民隊等。每個組別均設初賽、準決賽及決賽。

賽事焦點落在青少年公開組別。此組別為「吉列島盃龍 舟賽」首設項目，有三支同屬灣仔區的隊伍參賽，當中包括「玫瑰崗中學」，其龍舟隊隊長歐陽文康表示，其隊員均為中六生，眾人在完成中學文憑試後開始操練，為「吉列島盃龍舟賽」全力以赴。副隊長的中日混血兒長谷川港都指，是次比賽為眾人畢業前最後一次代表學校參賽，與有榮焉之餘更

希望凱旋。最終「玫瑰崗中學」龍舟隊榮獲冠軍，亞軍由「香港青少年文化藝術發展協會」奪得，「灣仔區少年警訊隊」獲季席。