爭奪歐戰終極寶藏　曼城國米大火併

本年度歐聯決賽將於土耳其伊斯坦布爾舉行，由曼城火併國際米蘭。「藍月亮」季尾勢如破竹，連捧英超及英足盃兩項錦標，今仗朝着球會史上首個歐聯冠軍、以及「三冠王」榮譽進發，國米力爭相隔13年來再圓歐聯冠軍夢，但佢哋實力唔及曼城，預計會係一場攻防戰，曼城近19仗14次開3球或以上，2.5球入球大值得捧場。（Now 643及613周日凌晨3時直播）

曼城今屆歐聯表現出色，8強及4強連續大炒拜仁慕尼黑及皇家馬德里兩支頂級豪門，另兩條戰線，早前於英超後上封王，上仗英足盃又憑根度簡接應奇雲迪布尼兩個助攻梅開二度，2比1擊敗曼聯順利捧盃，挪威鋒霸艾寧夏蘭特今屆歐聯累積攻入12球，神射手已成囊中物。

「藍月」個個弗狂攻唔留手

最難得係哥迪奧拿調整下，所有主力都處於最佳狀態，今場決賽將以最強陣容出擊，將可不作保留狂攻，以哥帥性格，今場入唔夠3球都唔會收手。

國米今季意甲排第3，早前奪得意盃冠軍，將以雙料冠軍為目標，查實佢哋今屆歐聯表現只屬一般，分組賽兩度不敵拜仁慕尼黑僅以次名出線，淘汰賽階段對手只係波圖、賓菲加同AC米蘭，皆非歐洲一線勁旅，能夠殺入決賽可說因為抽到好籤，有幸運成分，不過佢哋今屆不乏大比數賽事，例如3比3賽和巴塞隆拿同賓菲加，入得又失得，面對攻力超強嘅曼城，隨時出現入球騷，今場捧入球大最穩陣。