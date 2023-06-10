歐聯推背圖　未來2屆冠軍意國主帥贏晒？

今屆歐聯決賽將於香港時間周日(11日)凌晨3點喺土耳其伊斯坦布爾舉行，由曼城對國際米蘭，全世界一面倒睇好曼城奪冠，贏波賠率熱到只有1.34倍，冠軍更加得番1.16倍，幾乎可以提早頒獎。

不過，網上流傳「歐聯推背圖」，原來由2016年開始，法國籍教練連續3屆捧歐聯，緊接到德國籍教練連贏3屆，上屆輪到意大利籍教練安察洛堤揚威，根據呢個走勢，意味今屆同下屆歐聯應該由意國主帥奪冠， 國際米蘭教練施蒙尼恩沙基機會來了。

法國球王施丹率領皇馬由2016至18年創出歐聯3連冠壯舉，2019年輪到德國名帥高普帶領利物浦捧盃，2020年冠軍拜仁慕尼黑、2021年冠軍車路士嘅主帥都係德國人，分別係費歷克、杜曹。

上屆歐聯安察洛堤帶領皇馬成為冠軍，咁啱今屆又有意大利籍教練執教嘅球隊打入決賽，似乎展開「意國世代」，可能會出現意大利主帥歐聯3連冠情況，難怪唔少網民認為西班牙人哥迪奧拿想贏歐聯冠軍，最快要等到2025年。