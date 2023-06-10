中國女排公開練習　指導本地球員

「世界女排聯賽香港站」將於6月13至18日假香港體育館上演，大會今日（10日）舉辦一連串社區活動，包括中國女排全接觸和簽名會。隊長袁心玥感謝球迷支持，承諾在主場全力以赴，體現自己價值。

世界女排聯賽闊別四年重臨香港，有8個國家，包括中國、意大利、土耳其、多明尼加共和國、波蘭、荷蘭、加拿大和保加利亞參加，最受矚目的，無疑是東京奧運後重組的中國女排。大軍周二到埗後，一直在紅館閉門練習，今日開放予公眾觀看，又與本地學生交流球技，反應熱烈。

「每次來香港氣氛都很好，因為是主場，能感受到觀眾熱情。」隊長袁心玥說。對比四年前來港，中國隊大換血，只有副攻袁心玥、主攻李盈瑩、接應龔翔宇等尚在陣中。袁心玥表示會挺身而出：「隊員換了，我在場上做的事情一樣，但要在適當時候站出來，體現自己作用。」

中國隊早前在日本站取得四連勝，23歲的李盈瑩成為得分最高的球員，她謙稱尚有許多不足：「我們不能只看結果，還有很多不足之處，接下來也會全力以赴，希望大家配合得更有默契。」談到香港站對手，去年上任的主帥蔡斌認為每場都是硬仗：「每場都不好打，首先要做好自己，打出團隊精神。對於一支組隊時間不長的球隊來說，每場比賽都很重要，要好好珍惜。」他又呼籲觀眾落力打氣：「加油聲響一點！」