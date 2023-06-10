香港隊　決選名單出爐　張憙延首入選

香港足球代表隊於6月將先後與越南及泰國進行國際友誼賽，足總周六（10日）公布23人決選大軍，其中張憙延首次入選，晉身大港腳。

今次決選大軍中，勞烈斯、梁諾恆、茹子楠及安永佳4位效力內地聯賽的球員，皆榜上有名。梁興傑相隔2年重返港隊決選，頂替早前受傷的傑志門將保羅。至於羅素、周緣德、鐘樂安、余在言及林衍廷等有份入選初選大軍的球員，都被剔除於決選名單之外。

值得一提，理文翼鋒張憙延首次入選大港腳，有望在接下來兩場友賽上演港隊「地標戰」。港隊大軍下周一（12日）繼續於將軍澳足球訓練中心進行操練，備戰下周四（15日）作客越南，以及6月19日坐鎮香港大球場迎戰泰國的國際友誼賽。

港隊23人決選名單：

門將：梁興傑（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、謝家榮（和富大埔）

後衞：勞烈斯（大連人）、梁冠聰、黃梓浩（東方）、艾里奧（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）、梁諾恆（浙江隊）、茹子楠（梅州客家）

中場：胡晉銘（東方）、黃洋、陳俊樂（傑志）、黃威（理文）、鞠盈智（冠忠南區）、陳肇鈞

前鋒：孫銘謙（東方）、艾華（冠忠南區）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）、安永佳（廣西平果哈嘹）