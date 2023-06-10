車仔執到寶　意大利U20新星閃耀世青盃

卡沙迪今屆世青盃已射入7球。(Getty Images)

意大利U20經過連續2屆世青盃4強止步之後，今屆首嘗晉身決賽滋味，「藍衣兵團」可以創出歷史佳績，中場卡沙迪厥功甚偉，呢位20歲新星今屆上陣6場射入7球及2次助攻，表現光芒四射，下季有望重返車路士出戰英超。

卡沙迪原本效力國際米蘭青年軍，車路士上年8月豪花2,000萬歐元(約1.7億港元)收購呢位小將，令人嘖嘖稱奇。事實證明車仔球探眼光獨到，卡沙迪喺今屆世青盃踢出未來球王級水準，即使司職中場，但入球能力極高，已有7球進帳，僅比上屆世青盃神射手得主艾寧夏蘭特少2球，難怪被捧為「意國林柏特」。

卡沙迪今年1月被車路士外借去英冠球隊雷丁，上陣15場入1球，由於雷丁下季降落英甲，加上卡沙迪喺世青盃有出色表現，車仔新帥普捷天奴有意收回佢自用。雖然車路士人才濟濟，但考慮到高華錫、羅夫度斯卓克、薛耶治、美臣蒙特等中場球員可能陸續離隊，卡沙迪重返車仔，可以為球隊注入新力量，有助呢間落難豪門重建。