談判膠着 皇馬向哈利卡尼下最後通牒

皇馬斟介哈利卡尼進展停滯，銀河艦隊開出8000萬歐元另加2000萬歐元獎金洽購，但熱刺抬價至1.3億歐元，雙方差價多達3000萬至5000萬歐元，未能更進一步，皇馬於是向哈利卡尼發最後通牒，要求球員向熱刺施壓降低要求，否則放棄斟介。

《DC》報道，賓施馬離隊後，皇馬希望簽入哈利卡尼填補中鋒空缺，對於尚餘1年合約嘅哈利卡尼，佢哋認為8000萬歐元另加2000萬歐元獎金已有足夠誠意，不過熱刺主席利維唔會咁順攤，堅持要求1.3億歐元，令談判陷入僵局。

皇馬過去斟介莫迪歷同加里夫巴利時，已同利維交過手，知道對方路數，所以決定向球員施壓，如果哈利卡尼未能說服熱刺減價，皇馬便會放棄斟介，哈利卡尼將失去上艦機會，逼哈利卡尼自己選擇。

另邊廂，皇馬向車路士斟介夏維斯亦遇上相同情況，皇馬開價5000萬歐元，車路士還價7000萬歐元，談判同樣膠着，不過夏維斯個人傾向過檔皇馬，而車路士亦需要出售球員收回資金，相信仲有商量。