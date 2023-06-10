輪椅上的「小」巨人　日本骨癌少年成法網最年輕冠軍

日本輪椅網球新星橫空出世，年僅17歲來自愛知縣的自信小子小田凱人（ Tokito Oda），周六在巴黎法網的男子輪椅網球決賽中，力克首號種子英國的希域，不但成為該項目史上最年輕的冠軍，更將躍升世一開創新時代，小田凱人的成功除了面對逆境仍默默苦幹外，還來自別人無法撼動他的自信：「我從不信別人告訴我的，只相信我自己！」

小田凱人於2006年5月8日出生，天性活躍的他喜歡足球及武術，可惜在9歲的時候確診了骨癌，展開了進進出出醫院的日子，內心的痛苦與肉體的苦楚一樣煎熬，事關他的臀骨問題，令他再不能馳騁綠茵場。然而，當上天關了一扇門，同時為他開啟了一扇窗，於骨癌治療期間，醫生介紹他不同的傷殘運動望加強他的復康鬥志，於是他接觸了輪椅網球，棄足用手，同樣找到了生活的熱情。

自從執起了球拍，小田凱人迅速地打出名堂，去年他成為最年輕的大滿貫輪椅網球正賽球手，當時他已揚言：我要成為冠軍、我的目標是贏得殘奧金牌，不是一屆，而是連續三屆。果然，小田凱人進步神速，年初打入澳網決賽後，今次在法網更一舉直搗決賽，並以極具說服力的6比1及6比4擊退大熱門希域，成功染指個人首座大滿貫錦標。

「很高興我能夠達成大滿貫的夢想，同時知道自己會登上世界第一排名，一日之間完成兩個心願，這感覺太不可思議，多謝一直在場上呼喊我的名字的朋友，還有一直支持我的人。」

小田凱人不諱言自己是一個不服輸的人，愈難愈感挑戰性，絕症反而成為他克服苦難的力量，「深信沒有東西能打倒自己」，他的小宇宙自有一套自我實現的方程式：「其實我不太相信別人，你告訴我的東西，當然我會過濾，如果是有用的我也會嘗試，但我其實只會相信自己的想法，所以別人如何看待，也不會真的影響到我的信念。」