曼城贏國米首奪歐聯冠軍　加冕「3冠王」

曼城實現「3冠王」偉業！周日(11日)凌晨歐聯王者戰，曼城喺伊斯坦布爾1比0擊敗國際米蘭，球會史上首次贏得歐聯冠軍，連同之前贏得嘅英超同英足盃冠軍，「藍月亮」今季成功複製曼聯1999年「3冠王」之路，打造歐洲足球其中一個最強王朝！

曼城今場一如所料採取主動，但係面對防守硬淨嘅國際米蘭冇啖好食，埋門入肉程度唔算高。5分鐘曼城一次美妙組織，貝拿度施華禁區內窄位起腳貼柱而出；27分鐘曼城有黃金機會，艾寧夏蘭射接應奇雲迪布尼直線妙傳，禁區內起左腳被奧拿拿擋出。曼城35分鐘有中場發電機奇雲迪布尼拉傷大腿退下火線，要由菲爾科頓入替。

下半場戰情繼續膠著，58分鐘曼城出現嚴重失誤，文路爾艾簡治同艾達臣摩拉斯出現誤會，拿達路馬天尼斯禁區內搶贏形成單刀，可惜佢喺窄位仍然夾硬射門，被艾達臣摩拉斯封位擋出。68分鐘曼城打破僵局，貝拿度施華殺入禁區傳中省中人彈出，洛迪卡斯簡迪第1時間抽入。

國際米蘭失守3分鐘後幾乎追平，費達歷高迪馬高小禁區頭槌頂中楣，佢自己再補一頭，竟然省中企喺龍門口嘅隊友盧卡古彈出。國米尾段奮力反撲，完場前1分鐘盧卡古小禁區頭槌攻門，又因頂得太正被艾達臣摩拉斯用腳閂出，曼城最終保住1比0勝果。