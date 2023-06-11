2度打造「3冠王朝」　哥帥擺脫美斯創歷史

哥迪奧拿個人3度奪得歐聯冠軍。(Getty Images)

曼城歷史性贏得歐聯冠軍，領隊哥迪奧拿再次成為奇迹製造者，呢位西班牙名帥繼08/09球季帶領巴塞隆拿橫掃歐聯、西甲同西盃冠軍後，今季亦率曼城贏晒歐聯、英超同英足盃冠軍，成為史上首位2次打造「3冠王朝」嘅領隊。

自費格遜喺1999年帶領曼聯做3冠王後，哥迪奧拿成為英格蘭史上第2位實現3冠里程碑嘅教頭，亦係哥迪奧拿歷來第3個歐聯冠軍，同施丹、派士利並列史上第2位，僅次於4奪冠軍嘅安察洛堤，最難得嘅係哥迪奧拿3次捧盃，有2次都係做「3冠王」，難度極高。

哥迪奧拿喺2009年同2011年為巴塞隆拿2度贏歐聯，相隔12年後，哥帥首次喺冇美斯在陣下捧歐聯歐冠，52歲嘅哥迪奧拿賽後表示：「贏歐聯真係好難，我嘅球員非常出色，半場嗰陣我話需要運氣，比賽勝負就好似擲銀仔一樣，但上天早有安排，冠軍係屬於我哋！」

經歷2年前歐聯決賽失意，哥迪奧拿表示球隊將盡情狂歡：「我哋會喺酒店入面同家人、朋友一齊慶祝，星期一會返曼徹斯特舉行勝利巡遊！歐聯冠軍好難、做3冠王真係好難！」