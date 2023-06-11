夏蘭特大豐收　雙料金靴平C朗紀錄

曼城前鋒艾寧夏蘭特喺歐聯決賽表現淡靜，全場只得上半場一次射門被擋出，不過決賽「食白果」無阻呢位挪威前鋒有個大豐收球季。艾寧夏蘭特喺英超、歐聯同時奪冠兼做「雙料神射手」，加埋英格蘭足球先生獎，英格蘭足球史上只有C朗拿度做過，艾寧夏蘭特係第2人！

22歲嘅艾寧夏蘭特今季首踢英超，即幫曼城實現「3冠王」偉業，喺英超以36球成為神射手後，今屆歐聯亦以12個入波，力壓穆罕默德沙拿(8球)成為金靴獎得主。能夠贏晒英超、歐聯「雙冠」+「雙料金靴」+「英格蘭足球先生」，歷史上只有2007/08球季嘅C朗拿度做過。

艾寧夏蘭特賽後表示：「喺我最瘋狂嘅夢入面，都唔會諗到22歲嘅我可以實現呢個成就，一個嚟自挪威小鎮嘅人都做得到......我諗經過幾日沉澱之後，我肯定會希望再有呢種捧盃嘅感覺，因為呢個係我思考方式。我哋要做嘅係捍衛依家嘅冠軍，2、3個月後冇人會記得今日嘅成就，人生就係咁樣！」