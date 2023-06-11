最輕鬆歐聯王者　史葛卡臣「坐」拎2屆冠軍

歐聯冠軍係所有球員夢寐以求嘅獎項，有唔少巨星窮一生之力都贏唔到，但亦有人可以「坐」住捧盃，而且仲要係2次！曼城後備門將史葛卡臣，今場就成為史上第2個代表2間英超球員贏歐聯冠軍嘅球員，而佢喺呢2屆歐聯只係踢過1場咁多。

37歲嘅史葛卡臣係曼城3號門將，今場決賽佢亦有份坐後備席，最終繼2005年為利物浦奪冠後，第2度贏得歐聯冠軍獎牌。18年前史葛卡臣因利物浦2號門將卻克蘭受傷，喺決賽出任杜迪克後備，見證利物浦上演伊斯坦布爾奇迹，當年佢喺8強都曾經為利物浦把關過1場，不過今屆佢就冇為曼城喺歐聯踢過1分鐘比賽，但一樣都有獎牌拎，成為史杜列治後(車路士、利物浦)，史上第2個代表2間英超球員贏歐聯冠軍嘅球員。

雖然史葛卡臣喺曼城冇乜機會，但領隊哥迪奧拿早前仍決定同佢續約1年，哥迪奧拿亦大讚佢喺球隊影響力：「如果我要畀年輕球員一個最好嘅意見，我會叫佢哋盡量接近史葛卡臣，留心佢講嘅所有說話，對佢哋將來會有好大益處。」