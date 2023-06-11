佐藤壽人：前鋒三箭和味濃

川崎前鋒上輪因颱風關係而被取消，獲得休息。（Getty Images）

川崎前鋒於前一輪聯賽以2比0擊敗柏雷素爾後，本應上周需作客挑戰神戶勝利船，但賽事最終因颱風關係而被取消。

然而，今仗主場面對廣島三箭的比賽，亦同樣是一場硬仗，事關客軍其中一個強項，正正是壓迫對手。幸川崎前鋒的近況表現逐漸回勇，我樂於看到他們今仗可以踢出信心，縱使面對廣島三箭的逼搶，也能夠建立自己的比賽節奏。

這方面，我預期大島僚太今仗會是川崎前鋒的核心球員，因為他既能於中場巧妙地作出傳送，亦可為隊友製造入球機會。

廣島三箭上周以3比1力挫京都不死鳥後，聯賽榜成功升上第4位。

雖然上半場前場進攻未能找到任何真正的節奏，但其中一個可取之處，是他們在先失球的情況下，能夠成功極速反超前比數，取得領先優勢。

川村拓夢入選日本國家隊、並會出戰本月舉行的國際友賽，他的遠射及絕佳的後上突破能力，將會在今仗產生巨大威脅。

今仗的勝負關鍵在於川崎前鋒能否突破對方的逼搶，而廣島三箭又能否在逼搶後快速地搶回控球權及採取反擊攻勢。整體而言，我認為雙方的水平接近，所以有可能會出現此消彼長的情況，最終兩隊握手言和，各得1分而回。