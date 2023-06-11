劉慕裳1.8分不敵世一 K1空手道超聯連續6站奪亞

世界排名第2的劉慕裳與日本「世一」大野光周日(11日)於K1空手道超級聯賽福岡站決賽中合演巔峰對決，結果，劉慕裳獲43.7分，以1.8分之差落敗，但仍收穫一面銀牌，連續6站K1聯賽奪亞。

這是劉慕裳自東京奧運奪銅後，兩年來再踏日本作賽，她日前抵埗時懷着興奮的心情於社交網留言，指喜歡當地的事物，期待能爭取佳績。事實上，她周五於初賽上陣表現出色，以小組首名晉級8強，先後再淘汰兩名東道主日本選手清水那月以及大內美里沙，強勢打入金牌戰。

率先出場的劉慕裳獲評判打出不俗分數，其中一位評判打出9.1高分，另外亦有兩個9分，一個8.8、8.7、8.2及8分，剔除最高及最低分數後錄43.7分。至於大野光隨後發揮「世一」本色，有4個9分以上的打分，最終以45.5分力壓劉慕裳。

K1超聯今年共設4站比拚，劉慕裳先後於1月的開羅站及5月的拉巴特站贏得銀牌。連同今次福岡之行再添銀，31歲的她自去年4月以來，累積6站K1超聯都拿下銀牌。如連同去年烏茲別克亞錦賽的銀牌，更是連續7個比賽屈居亞席。不過，這也是她連續15個國際大賽中「有牌落袋」，狀態、水平、體能與鬥志長期處於世界頂級，她下一個K1聯賽為9月的都柏林站。