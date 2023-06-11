洛迪入波唔意外？一數據顯示絕對核心

曼城一如預期，以大熱姿態捧歐聯冠軍，比較令人意外係入波功臣並非射手艾寧夏蘭特，或者近期頻頻建功嘅根度簡，反而係甚少入球嘅防守中場洛迪卡斯簡迪。呢位26歲西班牙國腳今季各項賽事52場擔任正選，成為哥迪奧拿教波生涯，單季第2多踢正選嘅非門將球員，僅次於美斯，充份凸顯洛迪卡斯簡迪核心地位，佢今仗更一箭定江山，由「低調之男」躍升做主角。

眾所周知，哥迪奧拿最愛美斯，執教巴塞隆拿期間，曾於2011/12年球季，派呢位阿根廷球王踢57場正選，洛迪卡斯簡迪今季踢咗52場正選，可見佢喺哥帥心目嘅地置，猶如當年嘅美斯。

洛迪卡斯簡迪今季僅入4球，技術亦非出眾，平時表現比較唔起眼，但佢默默耕耘，喺中場掃蕩及攔截，對於球隊有重大貢獻，並當選今場歐聯決賽最佳球員。

值得一提，曼城喺2021年歐聯決賽，哥迪奧拿排出冇防中陣式，洛迪卡斯簡迪該仗全場做觀眾，結果輸畀車路士，哥帥戰術部署遭受外界強烈質疑，相隔2年，曼城正正係靠防中洛迪卡斯簡迪入波捧盃，為哥迪奧拿贖罪，夠晒戲劇性。