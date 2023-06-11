國米失歐聯種子　細恩：好快再入決賽！

國際米蘭喺歐聯決賽0比1不敵曼城，不過整體表現仍獲得好評，教練施蒙尼恩沙基賽後亦表揚球員演出，揚言「好快會再入歐聯決賽！」不過隨住國際米蘭輸波，下季歐聯種子亦塵埃落定，國米只會排喺第2檔次。

施蒙尼恩沙基賽後表示：「我以球隊表現為榮，最後25分鐘發生好多事，中楣、白界前被界圍、射中自己人，個波好似就係唔會入網咁....面對曼城一樣踢得咁好，保持呢個戰意、組織同決心，我相信我哋好快會再入歐聯決賽。」

由於國米爭冠失敗，將無緣成為下屆歐聯分組賽8支種子隊之一，只能夠排喺第2檔次，分組賽抽籤有機會再戰曼城。隨住歐聯結束，下屆歐聯第1、2檔次亦全部落實，歐洲6大聯賽冠軍同埋歐聯、歐霸冠軍會成為種子隊，之後就會根據歐洲賽系數排名而定。

23/24歐聯分檔

種子隊：曼城、西維爾、巴塞隆拿、拿玻里、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、賓菲加、飛燕諾

第2檔：皇家馬德里、曼聯、國際米蘭、多蒙特、馬德里體育會、RB萊比錫、波圖、阿仙奴